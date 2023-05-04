СБУ затримала "крота" РФ, який шпигунив за бойовою авіацією ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ.

"Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників та залишився на території тимчасово окупованого півострова.

Там він отримав паспорт громадянина РФ та добровільно став на військовий облік країни-агресора.

Згодом на нього вийшов представник російської спецслужби із "пропозицією" про негласну співпрацю.

За вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де мешкають його родичі.

На території південного регіону він мав збирати розвіддані про місця дислокації та переміщення українських військ" , - йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що для цього у 2022 році він мобілізувався до ЗСУ.

Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави.

Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали його під час виконання ворожого завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка мешкає в Криму і перебуває у полі зору російської спецслужби.

Для комунікації використав анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманого про підозру за ч.1 ст.114-2 ККУ (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України) військових формувань).