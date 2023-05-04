Росіян із Криму виганятимуть індивідуально, а не колективно – Ташева

Росіян, які незаконно в'їхали до Криму після російської окупації, виганятимуть з України за індивідуальними рішеннями, а не колективно. На цьому наголосила постійний представник Президента України в АРК Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Всі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена . Тому щодо них будуть застосовані індивідуальні рішення" , - заявила представниця Президента у Криму.

Ташева зазначила, що йдеться про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

Вона нагадала, що всіх українців у Криму, які стали жертвами примусової паспортизації Росії, Україна визнає своїми громадянами згідно із законодавством.

"Це дуже важливо відзначити, тому що російська пропаганда поширює відверту брехню, мовляв, із Криму будуть видворювати кримчан. Тому наголошую, що півострів мають покинути лише російські громадяни, які порушили умови в'їзду" , - зазначила Ташева.

Після залишення території України росіяни матимуть змогу подати запит на проживання в українські міграційні органи. Певні категорії зможуть отримати посвідку на проживання в Україні.

Наприклад, це стосуватиметься представників корінного народу, які є репатріантами. За словами Ташевої, це тисячі людей, які у 2014 році розпочали процедуру набуття українського громадянства і не встигли цього зробити. Також це, наприклад, може стосуватися адвокатів політв'язнів, рідних незаконно ув'язнених, ще обмеженої категорії людей, які допомагали та підтримували весь час Україну.