Шість бригад "Гвардії наступу" вже готові до бойових завдань

Бригади Національної гвардії, які є частиною "Гвардії наступу", вже сформовані та готові до виконання завдань Сил оборони України. Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

"Шість бригад Національної гвардії, які є частиною "Гвардії наступу" - сформовані, укомплектовані особовим складом та готові виконувати завдання у складі Сил оборони після отримання відповідного завдання. У процесі 7-а бригада "Хартія", про формування якої було оголошено у квітні" , - заявив представник НГУ.

За словами Уршаловича, зараз сформовані бригади озброюються і ще кілька тижнів вони проходитимуть бойове злагодження.

Бійці, які вже пройшли всі етапи відбору та зараховані до штурмових бригад "Гвардії наступу", у міру формування навчальних взводів і рот тренуються на полігонах.

Представник НГУ наголосив, що заходи підготовки проводяться паралельним методом, тобто певні підрозділи вже проходять колективну підготовку, а для когось має розпочатись індивідуальна.

Заняття з індивідуальної підготовки проводять інструктори, які здебільшого мають бойовий досвід. Особовий склад навчається діяти у різних видах бою та різних умовах бойової обстановки.

Тактичні навчання, якими завершується підготовка, проводяться безпосередньо під керівництвом командирів підрозділів та обов'язково з бойовою стріляниною.