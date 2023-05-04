Кулеба: F-16 допоможуть відновити глобальну продовольчу безпеку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у новому заклику надати Україні винищувачі F-16 заявив, що літаки здатні забезпечити безперебійний прохід зернових суден через Чорне море, повідомляє Європейська правда.

У четвер Кулеба написав у своєму Twitter, що надання Україні винищувачів F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку.

"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден" , – зазначив міністр.

Providing Ukraine with F-16s will also help restore global food security. With a squadron of well-equipped F-16s, Ukraine will be able to keep Russian warships and aircraft away from the Black Sea Grain Corridor thus securing its route for an uninterrupted flow of grain vessels. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2023

Раніше Кулеба заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16, як це було з іншими видами озброєння.

Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки після успішних наступальних дій українського війська.