Кулеба: F-16 допоможуть відновити глобальну продовольчу безпеку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у новому заклику надати Україні винищувачі F-16 заявив, що літаки здатні забезпечити безперебійний прохід зернових суден через Чорне море, повідомляє Європейська правда.
У четвер Кулеба написав у своєму Twitter, що надання Україні винищувачів F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку.
"Маючи ескадрилью добре оснащених винищувачів F-16, Україна зможе тримати російські військові кораблі та літаки подалі від Чорноморського зернового коридору, забезпечуючи таким чином безперебійний потік зернових суден", – зазначив міністр.
Раніше Кулеба заявляв, що рано чи пізно західні союзники ухвалять рішення про надання Україні західних винищувачів F-16, як це було з іншими видами озброєння.
Президент України Володимир Зеленський впевнений у тому, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки після успішних наступальних дій українського війська.