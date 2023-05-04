САП взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це стало відомо у четвер, 4 травня, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Справа Одеського «Краяну» - міського голову Одеси взято під варту" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 24 квітня, в Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу "Краян". В його ході прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників на тримання під вартою.

В жовтні 2018 року обвинувальний акт щодо них направили до суду. А 24 січня 2020 року Труханову та спільникам повідомили про підозру.