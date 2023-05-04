Зеленський про F-16 для України: впевнений, що буде позитивний результат

Україна зараз працює з міжнародними партнерами для передачі Збройним силам винищувачів F-16 і розраховує на позитивний результат, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єрами Нідерландів та Бельгії у Гаазі.

Він підкреслив, що питання постачання сучасних винищувачів є складним.

"Це таке складне питання. Таке саме, як і питання консолідації країн щодо нашого майбутнього в ЄС, в НАТО. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що у нас буде позитивний результат, тому що у нас немає іншого виходу" , – зазначив він.

Раніше Зеленський заявляв, що західні союзники передадуть українським Збройним силам літаки після успішних наступальних дій українського війська.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у новому заклику надати Україні винищувачі F-16 заявив, що літаки здатні забезпечити безперебійний прохід зернових суден через Чорне море.