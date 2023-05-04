ЗМІ: ЄС обговорює механізм санкцій проти країн, через які РФ отримує заборонені товари

Європейський Союз обговорює новий санкційний механізм, спрямований на треті країни, які недостатньо запобігають ухиленню Росії від уже запроваджених обмежень, зокрема в питанні імпорту ключових товарів або технологій, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Головна мета санкційного інструменту, який обговорюють у ЄС, – утримати країни від допомоги Росії та перекрити канали торгівлі, які Москва може потенційно використовувати для ухиляння від обмежень. У разі неефективності механізму наступним кроком стануть цільові обмеження на ключові товари.

Санкційний механізм ЄС дозволить державам-членам створювати два санкційні списки: один – з третіми країнами, що підпадають під санкції, а інший – із забороненими товарами. Рішення про те, які країни і товари будуть включені до списків, країни-члени будуть ухвалювати одноголосно.

Запропонований механізм полегшить введення санкцій проти компаній у третіх країнах, які обходять санкції ЄС, йдеться в матеріалі.

Також, за даними джерел Bloomberg, Євросоюз має на меті розширити сферу дії окремих уже наявних заходів експортного контролю та заборонити продаж великої кількості товарів, які йдуть транзитом через Росію.

Ці заходи, як очікується, стануть частиною нового, одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який держави-члени почали обговорювати з квітня.

Раніше Bloomberg писав, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та "Групи семи", щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.

Імпорт до Росії таких товарів, як напівпровідники та інтегральні схеми, з таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та інші, різко зріс із початком повномасштабної війни в Україні.