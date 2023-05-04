У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

"Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною" , - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів, де виступив перед парламентом та в суді Гааги.

До того ж Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він провів з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.