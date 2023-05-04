Глава розвідки: США досі не мають інформації для оцінки атаки дронів по Кремлю

Сполучені Штати досі не мають інформації, необхідної для оцінки ймовірної атаки безпілотника на Кремль цього тижня, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс, повідомляє CNN.

"Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього- (атаки по Кремлю. – Ред.). І на цьому етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам надати незалежну оцінку з цього приводу" , – сказала Хейнс.

Під спілкування з сенатором Томом Коттоном на слуханнях у сенатському комітеті з питань збройних сил Хейнс підтвердила, що президент Росії Владімір Путін не так вже й часто "ночує в Кремлі", і що Україна заперечує факт атаки, тоді як під час минулих атак проти Росії Україна "неоднозначно (висловлювалася. – Ред.) або взагалі мовчала про відповідальність за ці атаки".

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Беррієр заявив, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна за допомогою США, швидше за все, є "дезінформацією".

У Білому домі раніше назвали безглуздими звинувачення з боку Росії в тому, що США дали вказівку Україні здійснити атаку дронами на Кремль.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті цієї атаки, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".