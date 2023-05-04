У Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи: повідомляють про БПЛА

У четвер, 4 травня, жителі окупованого Севастополя чули звуки, схожі на вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram так званого "губернатора" регіона Михайла Развожаєва.

За його словами, близько 19:00 за місцевим часом, в районі аеродрому "Бельбек" спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник.

"Жодні об'єкти не постраждали. Ситуація під контролем" , - заявив Развожаєв.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

Фото: скріншот

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі було чутно "гучні звуки". Окупаційна влада міста пояснила це тренуванням систем ППО.

2 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснили інцидент "роботою ППО".

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