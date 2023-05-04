ППО збила над Києвом безпілотник, уламки спричинили пожежу

Сили протиповітряної оборони збили у небі над Києвом безпілотний літальний апарат, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили у коментарі Українській правді, начальник КМВА Сергій Попко у Telegram.

У Повітряних силах повідомили УП, що протиповітряна оборона працювала по БПЛА, який у підсумку було знищено силами мобільних вогневих груп.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється".

За даними КМВА, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Соломянському районі столиці в нежитловому приміщенні виникла пожежа.

Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються.

У мережі з'явилося відео, як над Києвом збили дрон pic.twitter.com/2kQ1kvy2p0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 4, 2023

Що передувало: У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Із 20:13 кияни почали чути численні вибухи і постріли в повітрі. Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотору літального апарату.

О 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.