Розкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Служба безпеки України викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області. У межах справи затримали першого заступника мера міста Вознесенськ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє сайт СБУ.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади.

Спецслужба ім'я затриманого не каже, але "Українська правда" з відкритих джерел дізналася, що йдеться про Андрія Жукова.

Андрій Жуков фото з офіційного сайту вознесенська

Як повідомляють в СБУ, Жуков залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже мільйон гривень.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено документи та чорнові записи із доказами незаконних дій та понад мільйон у гривневому еквіваленті.

Знайдені при обшуках гроші фото сбу

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.