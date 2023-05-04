ЗМІ: В Індії невідома компанія перевозить російську нафту

За останній рік раніше невідома індійська компанія "Gatik" стала одним із найбільших у світі судновласників, який перевозить російську нафту до Індії для "Роснєфті", повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, за останні 18 місяців зі звичайного торгового центру Neptune Magnet Mall в Мумбаї виріс гігант міжнародних нафтових перевезень. З моменту російського вторгнення в Україну вказана компанія купила більше нафтових танкерів, ніж будь-хто інший. Це дозволило їй перетворитись на одного з найбільших світових судновласників.

У 2021 році Gatik Ship Management мала у власності лише два танкери-хімовози. А вже до квітня вона придбала флот з 58 суден загальною вартістю 1,6 млрд доларів, за оцінками експертів з судноплавства VesselsValue.

Проте походження та власність бізнесу залишаються загадкою, а його корпоративна документація є мізерною. Група була зареєстрована як експортер в Індії 31 березня цього року, але не з'являється в офіційному корпоративному реєстрі Індії, наголошує FT.

Вдалось з'ясувати, що Gatik ділить адресу в торговому центрі з зареєстрованою в Мумбаї компанією Buena Vista Shipping. Це ще одна маловідома компанія, яка два роки тому повідомила про свої активи на суму трохи понад 100 тисяч доларів США.

Хто є власником Buena Vista Shipping і хто фінансував стрімке розширення флоту Gatik - насправді не відомо. Однак судноплавні брокери, аналітики та сировинні трейдери підозрюють зв'язок з її найбільшим клієнтом - російським нафтовим гігантом "Роснєфть".

Свій флот Gatik використовував переважно для транспортування нафти з Росії до портів Індії. Financial Timesпровели аналіз даних аналітичної компанії Kpler, який показав, що індійська група відвантажила щонайменше 83 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів. Цієї кількості достатньо, щоб задовольнити загальний попит на нафту у Великій Британії протягом більш ніж двох місяців. Більш ніж половина з них надійшло від "Роснєфті".

"Після західних санкцій було неминуче, що російські нафтові компанії захочуть зайнятися судноплавством, і я думаю, що Gatik є яскравим прикладом того, що відбувається. Компанія в країні, яка вважається дружньою до російської держави, з'являється з нізвідки, купує величезну кількість танкерів менш ніж за рік і обслуговує майже виключно російські поставки" , - сказав керівник відділу аналізу нафти в Kpler Віктор Катона.

Нагадаємо, що ціни на нафту трохи відновилися у четвер, 4 травня, але не змогли компенсувати падіння більш ніж на 9% у попередні три дні, спричинене побоюваннями щодо попиту з боку основних споживачів.

Зневірившись знайти нові ринки для величезної кількості природного газу, яку вона колись постачала до Європи трубопроводами, Росія поставила перед собою завдання різко збільшити свої можливості експорту палива морем.

Індія та Росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати Москву брати індійську валюту.