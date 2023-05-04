Білий дім про переговори Зеленського та Байдена: спілкуються регулярно і часто

Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден проводять регулярні та часті переговори, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу.

"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони говорять регулярно і часто" , - зазначив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо наступних переговорів двох лідерів.

Він також наголосив, що не може розкрити конкретну дату наступного дзвінка між Зеленським та Байденом.

Нагадаємо, востаннє інформація про переговори Зеленського з Байденом з'являлася у публічному просторі 20 лютого, коли президент США відвідав Україну.

Також ми писали, що Байден був першим лідером, який зателефонував Зеленському після початку повномасштабного вторгнення в Україну.