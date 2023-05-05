США працюють над збільшенням засобів ППО в Україні, - Білий дім
Сполучені Штати Америки приділяють велику уваги забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Максим Шушко, РБК-Україна.
У Білому домі зазначили, що завдяки переданим системам ППО від США та західних партнерів було збито більшість крилатих ракет, які Росія запустила по Україна впродовж останніх 48-72 годин.
"Ми приділяємо велику увагу протиповітряній обороні", - зазначив Кірбі.
Зазначається, що США забезпечили Збройні сили України майже всім необхідним для проведення контрнаступу, зокрема бронетехнікою, артилерією, системами ППО, боєприпасами і т.д..
"Ми зробили все можливе. Але це не означає, що ми зупинимося, це не означає, що ми все завершили. Ви побачите подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", - розповів Кірбі.
Білий дім також повідомив, що президент України Володимир Зеленський та Джо Байден регулярно проводять переговори.