Пригожин показав трупи "вагнерівців" і обматюкав Шойгу та Герасимова
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео , в якому показав ряди трупів "вагнерівців" і обматюкав керівництво російської регулярної армії.
Спочатку Пригожин показує лави трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.
Далі він заявляє про "нестачу боєприпасів 70%". І матюкає (матюки у відео запікуються - ред.) начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях убитих "вагнерівців".
Відео підписано: "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року"