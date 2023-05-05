Пригожин показав трупи "вагнерівців" і обматюкав Шойгу та Герасимова

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відео , в якому показав ряди трупів "вагнерівців" і ﻿обматюкав﻿ керівництво російської регулярної армії.

Спочатку Пригожин показує лави трупів "вагнерівців", які нібито загинули 4 травня на війні в Україні.

Далі він заявляє про "нестачу боєприпасів 70%". І матюкає (матюки у відео запікуються - ред.) начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу, звинувачуючи їх у смертях убитих "вагнерівців".

Відео підписано: "Втрати ПВК "Вагнер" за 4 травня 2023 року"