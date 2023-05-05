На НПЗ "Ільський" у РФ другий день поспіль вибухи та пожежа

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї Російської Федерації стався вибух та пожежа вдруге за два дні – нібито НПЗ атакував безпілотник.

Telegram-канал Baza﻿ повідомив, що на території НПЗ "Ільський" знову вибух. Нібито безпілотник атакував завод о 8:30 ранку: він прилетів до однієї з установок – і почалася пожежа.

А "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомило , що причиною нової пожежі на Ільському НПЗ стало "самозаймання вогнища після атаки дрону".

Персонал евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"РИА Новости" о 09:39 вже повідомило, що спалах ліквідовано.

НПЗ "Ільський" горів і в ніч із 3 на 4 травня. Стверджувалося, що тоді в атаці брало участь 4 безпілотники і вона тривала майже годину.

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