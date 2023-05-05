НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки

НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки
Фото: Facebook

З початку 2023 року ситуація на ринку праці в Україні, поліпшується. Однак безробіття залишається високим та набуває ознак структурного.﻿ Про це, з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Попри пожвавлення ринку праці, відновлення зайнятості у І кварталі 2023 року пригальмувало. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%", - йдеться у звіті.

Розбудова альтернативних методів оцінки стану ринку праці в умовах браку відповідної офіційної статистики під час дії режиму воєнного стану, дала змогу поліпшити оцінку рівня безробіття в Україні у 2022 році порівняно із оцінками, опублікованими в січневому прогнозі, зазначили в НБУ.

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"На прогнозному горизонті за умови відсутності значних шоків триватиме відновлення ринку праці. Рівень безробіття поступово знижуватиметься завдяки активізації економічної діяльності, проте залишатиметься високим", - йдеться в огляді.

Передусім це буде пов'язано із вірогідним збереженням значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці, а також поверненням мігрантів з-за кордону, що за інших рівних умов збільшить пропозицію робочої сили, зазначають в НБУ.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1% (попередня оцінка - 25,8%). На 2023 рік прогнозується 18,3% (попередній прогноз - 26,1%), на 2024 рік - 16,5% (попередній прогноз - 20,0%), на 2025 рік - 14,7% (попередній прогноз - 17,6%).

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

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