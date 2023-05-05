Пригожин заявив, що виведе вагнерівців із Бахмута з 10 травня

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута після 10 травня.

"Офіційно звертаюся до начальника Генерального штабу, міністра оборони, верховного головнокомандувача та народу Росії. Заявляю від імені бійців ПВК "Вагнера", від імені командування ПВК "Вагнер", що 10 травня ми змушені передати позиції в населеному пункті Бахмут підрозділам міністерства оборони та вивести залишки ПВК "Вагнер" у тилові табори, щоб зализати рани. Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер", тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель" , - заявив голова ПВК.

Пригожин каже, що наступальні ресурси найманців закінчилися ще у квітні, але вагнерівці продовжували наступати, незважаючи на те, що сили захисників перевищували їх у 5 разів.

При цьому через відсутність боєприпасів втрати найманців зростають, за словами Пригожина, у геометричній прогресії.

Засновник ПВК "Вагнер" пообіцяв, що ще 9 травня на честь свята найманці утримуватимуть позиції, а вже наступного дня підуть із Бахмута.

Перед цим Пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів "вагнерівців" та обматив керівництво російської регулярної армії.