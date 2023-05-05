Який портрет солдата РФ? ГУР провело дослідження серед полонених
Головне управління розвідки провело соціологічне дослідження серед російських військовополонених та описало середньостатистичний портрет окупанта.
Як пояснив представник ГУР Андрій Юсов, дослідження було необхідне для того, аби зрозуміти мотиви окупантів, побачити те, як вони сприймають світ й реальність та дізнатись, що їх насправді спонукає.
Відповідно до дослідження:
- участь у війні проти України беруть росіяни з всіх регіонів Росії, незаконно мобілізовані на територіях ОРДЛО, Криму, а також контрактники так званої "Народної міліції "ДНР";
- 40% потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога;
- 80% військовополонених незадоволені наказами керівництва. 50% стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать;
- найсильнішим чинником, який стимулював їх воювати проти України 54,8% полонених назвали "бажання життєвої стабільності". Ще 35,9% заявили про "можливість просунутись в житті";
"Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження - "бажання помститися за товаришів" та "бажання бути професійним військовим", - додає ГУР.
- 60% оцінюючи особисті якості своїх командирів за п'ятибальною шкалою, ставлять їм найнижчу оцінку - 1. 1,3% поставили оцінку 5;
- 17% військовополонених заявили про повну забезпеченість боєкомплектом, а 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.
"Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії Росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів", - додає ГУР.