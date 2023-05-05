Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2023 року склав 34,056 млрд гривень. У першому кварталі минулого року банки показали 152 млн гривень збитку.﻿ Про це, з посиланням на дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2023 року зросли на 46,6% до 103,984 млрд гривень, скоротилися на 1,6% до 69,928 млрд гривень.

"Головні фактори прибутковості сектора - зростання доходів внаслідок поступового відновлення банківської діяльності та порівняно несуттєві обсяги доформування резервів" , - зазначили у прес-службі НБУ.

Чистий процентний дохід за І квартал у річному обчисленні збільшився на 41%.

"Незважаючи на значне збільшення відсоткових витрат у результаті підвищення відсоткових ставок за депозитами, відсоткові доходи зросли ще суттєвіше" , - додали в прес-службі.

Чистий комісійний дохід зріс на 20%, порівняно з результатом І кварталу 2022 року. Обсяги банківських послуг відновлюються з поступовим відновленням економічної активності, у тому числі після обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці минулого - на початку поточного року, зазначили в НБУ.

"Підвищенню прибутковості банків також сприяє позитивний результат операцій з купівлі-продажу валюти, який у I кварталі був у 2,3 рази вищим у річному обчисленні" , - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 квітня 2023 року лише п'ять банків з 65 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 40 млн гривень.

Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд гривень).