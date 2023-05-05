Нацбанк прогнозує сповільнення інфляції цьогоріч до 14,8%

НБУ прогнозує, що цьогоріч інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, наступного року - до 9,6%, а в 2025 - до 6%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

"Стрімке зниження інфляції очікується, зокрема, в першому півріччі поточного року. У другому півріччі темпи зростання споживчих цін зберігатимуться на практично незмінному рівні переважно з огляду на нерівномірну базу порівняння та анонсоване повернення податків на паливо з метою зменшення тиску на державні фінанси" , - додає регулятор.

А враховуючи припущення про зниження безпекових ризиків з початку 2024 року, подальше відновлення логістики і виробничих потужностей та послідовну монетарну політику НБУ, інфляційний тиск послаблюватиметься, попри пожвавлення економіки та збереження м’якої фіскальної політики.

Нацбанк зазначає, що монетарні умови ще тривалий час залишатимуться достатньо жорсткими навіть за умови зниження облікової ставки з IV кварталу 2023 року. Це зумовлюється очікуваним сповільненням інфляції та відповідно зростанням реальної дохідності гривневих інструментів.

У І кварталі цього року зростання споживчих цін сповільнилося до 21,3% у річному вимірі. Також знижувався і фундаментальний інфляційний тиск – зростання базового індексу споживчих цін сповільнилося до 19,8% у річному вимірі.

"Фактичні темпи зростання цін були нижчими за січневий прогноз НБУ, передусім унаслідок теплішої погоди та кращої ситуації в енергетиці. Інфляцію також стримувало поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на готівковому сегменті валютного ринку, у тому числі завдяки вжитим НБУ заходам, а також незмінні тарифи на послуги ЖКГ" , - йдеться в звіті.

Ці чинники знівелювали ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених на забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії.

Попри послаблення інфляційний тиск залишався значним та неоднорідним, що зокрема ілюструє збереження широкого діапазону оцінок основного інфляційного тренду: його обмежував стриманий та нерівномірно розподілений за товарами та послугами споживчий попит.

Це передусім позначилося на сповільненні зростання цін на товари непершочергової потреби, зокрема деякі види побутової та комп’ютерної техніки, меблі, алкогольні напої, туристичні послуги, послуги готелів.

Також інфляцію стримували попередні рішення з фіксації тарифів на послуги ЖКГ.

Водночас під впливом збільшення витрат та вищого попиту через наслідки війни, у тому числі відключення електроенергії, високими темпами зростала вартість ветеринарних, телекомунікаційних послуг, одягу та взуття, товарів особистого догляду. Також пришвидшилось подорожчання медичних та страхових послуг, послуг електриків та сантехніків.

Нагадуємо:

Падіння реального ВВП України в першому кварталі року уповільнилось до 13,5% із 31,4% в четвертому кварталі 2022 року.