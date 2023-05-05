Риємо окопи та мінуємо прикордоння: Наєв розповів про ситуацію на півночі України

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав північний кордон України та перевірив підготовку військових до можливого вторгнення росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Командування Об'єднаних Сил ЗСУ у Facebook.

"Риємо рови та траншеї. Мінуємо прикордоння. Робимо завали на дорогах. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись" , - розповів він.

За його словами, на північному кордоні риються протитанкові рови - військові прорили їх на відстань в 5000 метрів. Окрім цього проводиться мінування прилеглих територій - було використано понад 3000 протитанкових мін.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання на своїй території.

Також у Білорусі заявили, що хочуть збільшити кількість військових біля кордонів з Україною.