Raiffeisen Bank International потроїв прибуток у РФ

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що його прибуток у РФ збільшився більш ніж втричі в першому кварталі, частково завдяки зростанню процентних доходів, повідомляє Економічна правда.

Європейський центральний банк вимагав від RBI згорнути свій високоприбутковий російський бізнес, повідомили Reuters джерела, і австрійський банк заявив, що працює над вирішенням цієї проблеми.

"Група продовжить роботу над потенційними угодами, які можуть призвести до продажу або виділення Райффайзенбанку в Росії" , - заявили в RBI, опублікувавши звітність, яка виявилася кращою, ніж очікувалося.

У Росії прибуток після оподаткування склав 301 мільйон євро у порівнянні з 96 мільйонами євро роком раніше.

Вищий процентний дохід був отриманий, незважаючи на падіння обсягів кредитування на 24%, зазначили в банку. Зростанню прибутку також сприяло зміцнення рубля.

Загалом, російський бізнес згенерував понад 40% доходів RBI у цьому кварталі. Минулого року він генерував більше половини.

RBI вивчає стратегічні варіанти для бізнесу з моменту вторгнення Росії в Україну минулого року, але попереджає, що його зусилля можуть зайняти деякий час, пише агентство з посиланням на заяву фінустанови.

Австрійський банк працює в Росії з часів розпаду Радянського Союзу і є 10-м найбільшим банком Росії за розміром активів.

Кількість співробітників Райффайзен в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9 890 осіб, тоді як кількість клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

Нагадуємо, Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливість виокремлення свого бізнесу в Росії або його продажу на тлі зростаючого тиску, але також розкритикував "морально зарозумілих" критиків своєї діяльності в Росії.