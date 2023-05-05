Маляр: ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку

Маляр: ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку
Фото: Facebook

Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів членів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram та в ефірі телемарафону новин.

"Нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Тому ми теж залучаємо всі сили, щоб знешкодити противника".

Раніше Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Що цьому передувало:

  • В ніч на 5 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував звернення до військового керівництва Росії, в якому, зокрема, розкритикував його за ненадання боєприпасів у "вагнерівцям".
  • Вдень Пригожин оприлюднив листа до Міноборони РФ, в якому стверджував, що 10 травня виводить залишки ПВК "Вагнер" в тилові табори, щоб "зализати рани". Причиною він назвав відсутність боєприпасів, без яких найманці "приречені на безглузду загибель".

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