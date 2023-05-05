Маляр: ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку

Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів членів ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram та в ефірі телемарафону новин.

"Нашими бійцями знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців. Тому ми теж залучаємо всі сили, щоб знешкодити противника".

Раніше Маляр повідомила, що ворог намагається взяти під контроль Бахмут до 9 травня, стягуючи для цього найманців ПВК "Вагнер" з інших напрямків.

Що цьому передувало: