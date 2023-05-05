Окупанти оголосили часткову евакуацію із 18 населених пунктів Запорізької області
Призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Балицький у соцмережах.
За словами гауляйтера, буде організовано "тимчасове переміщення" мешканців із населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.
Балицький мотивує свою інтенцію тим, що, мовляв, "противник (тобто Сили оборони) посилив обстріли населених пунктів, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення".