ВООЗ скасувала надзвичайний стан, який було введено через COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я, який було введено через COVID-19, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова організації Тедрос Адханом Гебрейєсус, повідомляє ВООЗ у Twitter.

"Учора Комітет з надзвичайної ситуації зібрався в 15-й раз і рекомендував мені оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення. Я прийняв цю пораду" , - заявив він.

Водночас глава ВООЗ наголосив, що це не означає, що з глобальною загрозою COVID-19 покінчено.

"Тому я з великою надією оголошую, що COVID-19 закінчився як глобальна надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я. Однак це не означає, що з COVID-19 покінчено як із глобальною загрозою здоров'ю. Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини - і це тільки ті випадки смерті, про які ми знаємо" , - наголосив Гебреєсус.

Водночас він нагадав, що вірус залишається і залишиться в майбутньому.

"Цей вірус тут і залишиться. Він, як і раніше, вбиває, і він, як і раніше, змінюється. Зберігається ризик появи нових варіантів, які викличуть нові сплески захворюваності та смертності. Найгірше, що може зробити зараз будь-яка країна, - це використати ці новини як привід послабити пильність, демонтувати створені системи або дати зрозуміти своєму населенню, що про вірус COVID-19 не варто турбуватися" , - підкреслив глава ВООЗ.

Гебреєсус додав, що в будь-який момент готовий знову скликати комісію з надзвичайних ситуацій і оголосити про загрозу коронавірусу.

"Якщо знадобиться, я без вагань зберу ще один надзвичайний комітет, якщо COVID-19 знову поставить наш світ у небезпеку. Хоча цей Надзвичайний комітет тепер припинить свою роботу, він послав чіткий сигнал, що країни не повинні припиняти свою роботу" , - заявив він, додавши, що створює комітет з огляду для розроблення довгострокових, постійних рекомендацій для країн щодо того, як управляти COVID-19 на постійній основі.

Глава ВООЗ додав, що за даними організації відомо про майже 7 мільйонів смертей, проте кількість загиблих у кілька разів більша - щонайменше 20 мільйонів.

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент США Джо Байден скасував надзвичайний стан у США, який вводили через COVID-19.

При цьому Кабмін продовжив карантин через коронавірус в Україні до кінця червня.