В OTP Bank відреагували на внесення до переліку спонсорів війни

В OTP Bank Україна опублікували заяву, в якій називають неправдивою інформацію про діяльність OTP Group на ринку Росії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба OTP Bank Україна.

"Зараз у ЗМІ розповсюджується неправдива інформація, щодо роботи OTP Group на ринку ру" , - йдеться у повідомленні.

У фінустанові заявляють, що OTP Group "кардинально зменшила" свою присутність на ринку РФ за 2022 рік: частка ринку знизилася до 0,17 %; кредитування юридичних осіб було зупинено; корпоративний кредитний портфель зменшено на 75%.

"OTP Group неодноразово заявляла про пошук можливостей виходу з ринку, в т.ч. із залученням консультантів Rothschild Martin Maurel, та процедура продажу наразі заблоковано юридично. Інформація про визнання незаконних утворень "Л/ДНР", як і про надання пільгових кредитів військовослужбовця ру - не відповідає дійсності!" , - йдеться у позиції банку.

Нагадаємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".