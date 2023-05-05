Посол закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня

Посол закликав скасувати заборону на українські прапори у Берліні на 8 та 9 травня
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв прокоментував рішення поліції Берліна заборонити демонстрацію українських прапорів біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на 8 та 9 травня, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у себе в Twitter.

Макеєв закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

"Заборона українських прапорів є дуже недалекоглядною і необґрунтованою. Німці не мають жодних проблем з українським прапором, який є символом миру і свободи", – підкреслив Макеєв.

Він закликав скасувати заборону і оприлюднив апеляцію Альянсу українських організацій з приводу заборони.

Крім українських прапорів берлінська поліція також заборонила демонстрацію і прапорів РФ. Подібна заборона на прапори вже існувала минулого року. Тоді вона викликала багато критики з українського боку, зокрема від тодішнього посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

Торік глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що неприпустимо ставити знак рівності між прапорами України та Росії.

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