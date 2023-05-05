Окупанти обстріляли ракетами С-300 Донеччину: зруйнували два заводи

У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами – ворог б’є по промисловим підприємствам".

За попередніми даними Кириленка, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.