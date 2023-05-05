За мера Одеси Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 13 млн гривень. Тепер його мають відпустити з-під варти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляє джерело у правоохоронних органах.

Зазначимо, що Труханов перебував у слідчому ізоляторі з четверга, 4 травня.

Поки невідомо, хто вніс заставу за мера Одеси.

Нагадаємо, вчора Труханова арештували з альтернативою внесення 13 млн гривень застави у справі щодо одеського "Краяну".

Додамо, що 24 квітня у ВАКС пройшло засідання у справі щодо розкрадання грошей на купівлі збанкрутілого заводу "Краян". Прокурор САП подав клопотання про зміну запобіжного заходу для Труханова та його спільників на тримання під вартою.