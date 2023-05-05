Український перевізник SkyUp Airlines зареєстрував нову авіакомпанію в ЄС

SkyUp Airlines зареєстрував нового авіаперевізника в одній з країн ЄС. Хочуть виконувати регулярні рейси в Європі, повідомляє Новое время.

Український авіаперевізник SkyUp Airlines зареєстрував нову компанію на Мальті - SkyUp MT. Вона отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL).

"Це дозволяє авіаперевізнику ефективно виконувати контракти на умовах ветлізу, а також в перспективі відкривати регулярні рейси з Європи" , — повідомили в SkyUp.

Про плани зареєструвати нового перевізника саме на Мальті стало відомо влітку минулого року.

"Для нас це означає відкриття нових можливостей та масштабування бізнесу" , — цитується в релізі Олександр Альба, співвласник SkyUp Airlines.

Нова авіакомпанія вже зареєструвала перший літак — Boeing 737−800, що отримав реєстраційний знак 9H-SAU. Це літак 2011 року випуску з комплектацією салону на 189 місць.

Раніше цей літак був частиною флоту SkyUp Airlines.

До кінця 2023 року SkyUp MT планує отримати ще літаки.

"Ці повітряні судна вже будуть не з флоту українського SkyUp, а надійдуть за новими контрактами" , — наголошують в українській компанії.

Раніше стало відомо, що державна авіакомпанія Україна уклала контракт зі SkyUp Airlines на перевезення перших осіб держави.

Цього року український перевізник втратив, як мінімум, один літак під час військового перевороту в Судані. Але зміг евакуювати інше повітряне судно з Міжнародного аеропорту Бориспіль за межі України.