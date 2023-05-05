Зеленський анонсував ще більше зброї для України

За результатами закордонних візитів президента Володимира Зеленського партнери нададуть українським військовим ще більше озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить вечірнє звернення президента Володимира Зеленського у п'ятницю, 5 травня.

"Радий сказати, що в підсумку зустрічей у Гельсінкі та в Гаазі маємо потужне посилення для наших воїнів зброєю – на землі, у повітрі й на морі. Я дякую партнерам! Це суттєве посилення" , - розповів президент.

Він також розповів, що за результатами переговорів Україна отримала ще більше прогресу щодо НАТО та Євросоюзу.

"Маємо більше прогресу щодо відповідальності Росії за агресію проти нашої держави" , - зауважив Зеленський.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він проведе з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, 17 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди розглядають передачу Україні системи ППО Patriot. Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна приєдналася до постачання Patriot в Україну.