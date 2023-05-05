Кадиров заявив, що готовий замінити найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий замінити найманців "Вагнера", які нібито хочуть покинути Бахмут, на кадирівців. Бахмут - найгарячіша точка фронту, де гинуть сотні бойовиків. Ватажок "Вагнера" звинуватив військове керівництво Росії і показав закривавлені тіла окупантів, які гинуть через брак боєприпасів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Кадиров у Telegram.

"Якщо піде (із Бахмуту - ред.) старший брат Пригожин і "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Бахмуті прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат".

Якщо сценарій все ж буде таким, то наші бійці вже готові висунутися і зайняти місто. Це питання кількох годин".

Кадиров звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова та закликав їх помиритися.

За його словами, такі публічні чвари демотивують російських окупантів та суспільство.

Він заявив, що йому "неприємно чути заяви Пригожина" і "вдвічі неприємніше, що керівництво Міноборони РФ не коментує або не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер".

Кадиров також заявив, що під час блокади Маріуполя кадирівці просили в Міноборони Росії 5 танків, але отримали лише один.

При цьому, він заявив, що екіпаж втік з цього танку в першому ж бою. Кадирівцям нібито довелося ловити танкістів і "садити назад в танк", щоб ті стріляли по тим об'єктам, на які вказували кадирівці.

Він також почав скаржитися на стан російської техніки і розкритикував Пригожина, який показав тіла вбитих найманців.

"Знімати тіла загиблих бойових товаришів заради суспільного резонансу неправильно. Давайте не робити так ніколи".

Він також вирішив присоромити Пригожина і заявив, що в зоні відповідальності кадирівців на фронті також щодня виникають проблеми, але його командири жодного разу не заявляли про це "через інтернет привселюдно, а тільки внутрішнім зв'язком із керівництвом".

За його словами, в Міноборони РФ і Генштабі РФ завжди йшли назустріч його підрозділам і допомагали.

Що передувало: 5 травня засновник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня.

Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".

У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.