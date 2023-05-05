У п'ятницю, 5 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американських конгресменів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Такий візит в Україну є потужним сигналом підтримки з боку Сполучених Штатів нашої держави та всього українського народу. Цінуємо потужну двопалатну та двопартійну підтримку" , - написав Зеленський

Президент також подякував за комплексну допомогу Україні, що надається Сполученими Штатами, "в нашій боротьбі за власне майбутнє та за майбутнє наших спільних цінностей - свободи й демократії".

"Продовження такої допомоги є запорукою успіху України в боротьбі з російською агресією" , - наголосив Зеленський.

Глава держави поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій. У цьому контексті під час зустрічі було детально обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Президент окремо розповів про першочергові потреби сил оборони України.

На зустрічі також було порушено питання подовження дії зернового коридору, ситуації на Запорізькій АЕС, інші важливі теми.

Нагадаємо, США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні у рамках чергового пакету військової допомоги.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати працюють над збільшенням засобів ППО в Україні.