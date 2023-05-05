ЗМІ: Російські окупанти знайшли спосіб збивати з курсу ракети HIMARS

Російські окупанти за допомогою електронних засобів придушення можуть збивати з курсу ракети HIMARS, які запускають українські військові, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише CNN з посиланням на п’ять американських, британських і українських джерел.

Джерела зазначають, що останніми місяцями Росія все частіше перешкоджає роботі ракетних комплексів американського виробництва, використовуючи засоби РЕП. Зокрема, окупанти намагаються вивести з ладу систему наведення на ціль за допомогою GPS, що призводить до того, що ракети не влучають у ціль.

Як зауважує CNN, свого часу ракетні системи середнього радіусу дії HIMARS були визнані як такі, що змінюють правила гри та відіграють ключову роль у війні.

Це змушує американських і українських чиновників шукати можливості налаштувати програмне забезпечення HIMARS у такий спосіб, щоб протистояти російським зусиллям з глушіння.

Так, один з операторів безпілотника на східному фронті розповів, що росіяни здійснюють "значні" спроби заглушити HIMARS. За його словами, він не стикався з такими засобами РЕП до листопада 2022 року.

Інший оператор безпілотника на південному фронті заявив, що ефективність HIMARS різко впала, водночас попередивши, що вони все ще дуже потрібні та на них покладаються, але вони вже не так домінують, як колись.

Водночас неназваний високопосадовець Пентагону не вважає російські зусилля з глушіння успішними. За його словами, 1 травня Сили оборони України без проблем випустили 18 ракет, що приблизно відповідає щоденній кількості за останні кілька тижнів.

CNN пише, що на сьогодні Україна отримала 18 американських HIMARS, а США зобов’язалися надіслати ще 20. За даними Державного департаменту США, інші країни-члени НАТО передали Україні 10 таких реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялось, Польща планує цього року створити центр з виробництва і обслуговування систем залпового вогню HIMARS.