ООН: Переговори щодо "зернової угоди" у п'ятницю не принесли прогресу

У п'ятницю, 5 травня, Спільний координаційний центр у Стамбулі не зміг дійти згоди щодо видачі дозволів новим суднам для участі в Чорноморській зерновій ініціативі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прес-секретар генерального секретаря ООН Фархан Хак, повідомляє Bloomberg.

За його словами, щоденні інспекції раніше авторизованих суден тривають.

Останніми тижнями рух суден через український коридор експорту зернових культур неодноразово порушувався.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості Росії у продовженні "зернової угоди", а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявляв про необхідність продовження "зернової угоди".