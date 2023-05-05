Клінтон: Путін ще у 2011 року казав, що зневажає "Будапештський меморандум"

Експрезидент США Білл Клінтон розповів, що глава РФ Володимир Путін ще у 2011 році сказав йому, що не згоден із "Будапештським меморандумом" про повагу до територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерної зброї. Відтоді Клінтон "знав, що напад путіна на Україну був лише питанням часу", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Financial Times.

За словами Білла Клінтона, ще у 2011 році він зрозумів, що "лише питання часу", коли Путін нападе на Україну, після ​​дискусії двох політиків у швейцарському Давосі.

Клінтон розповів, що під час цієї зустрічі Путін відхилив укладену за посередництва США угоду, погоджену його попередником Борисом Єльциним, про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

"Володимир Путін сказав мені у 2011 році — за три роки до того, як він узяв Крим, — що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: "Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не зв'язаний цим". І з того дня я знав, що це лише питання часу" , — згадує Клінтон.

У тій самій статті FT дружина експрезидента США Гілларі Клінтон заявила, що аби припинити військові дії, Україна повинна або перемогти Росію, або принаймні повернути території, окуповані на сході після повномасштабного вторгнення:

"Їм потрібні важелі впливу. Я б не довіряла йому [Путіну] за столом переговорів ні за яких обставин, якщо тільки українці — за нашої підтримки — не матимуть достатньо важелів впливу".