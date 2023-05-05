Санду: Ми в безпеці лише завдяки Україні, Росія прагне відродити СРСР

Молдовська президентка Мая Санду вважає, що Росія в разі успішного захоплення України продовжила б експансію – зокрема ввівши війська на територію Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.

"Я не вірю, що вони (росіяни – ред.) зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні" , – підкреслила президентка Молдови, додавши, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.

На питання, чи планувала Санду виїхати з Молдови в разі нападу РФ, вона відповіла, що ні.

"Я б залишилася (в Молдові – ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія" , – додала президентка.

На думку Санду, росіяни агресією проти України намагаються "переробити Радянський Союз".

"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу" , – наголосила вона.

Як зазначає журналіст Financial Times, під час їхньої розмови "Санду рідко пила, але охоче піднімала тост за перемогу України".

Ще в лютому, коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, молдовська президентка наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.