ISW: Росіяни змінили пріоритет захоплення Бахмута на підготовку до контрнаступу

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на перелом у пріоритетах Міноборони Росії: наступ на Бахмут росіяни змінюють на підготовку до контрнаступу Сил оборони, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Експерти зазначають, що Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, змінило пріоритет наступу на Бахмут на користь підготовки до оборони від очікуваного українського контрнаступу, що поставило групу "Вагнер" і її засновника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Пригожин випустив серію відео 4 і 5 травня, оголосивши, що "Вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних поставок, і почав особливо різкі та емоційні випади проти начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу та керівництва Міністерства оборони Росії в цілому.

У звіті вказують: незважаючи на зміщення пріоритетів керівництва ЗС РФ, "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут.

На думку аналітиків, тривале утримання "Вагнера" в Бахмуті не узгоджується із загальним уповільненням темпів російських наступальних операцій в інших частинах України, оскільки регулярні російські війська, схоже, значною мірою зміщують акцент на підготовку до довгоочікуваного контрнаступу з боку України.

За винятком дуже обмежених і локальних атак в районі Кремінної та поблизу Донецька, російські війська в основному припинили наступальні операції на всій території бойових дій, що, ймовірно, означає перехід до оборони.

В огляді йдеться: "Оперативно обґрунтованим рішенням для МО РФ було б почати притримувати і накопичувати боєприпаси і запаси, щоб підготуватися до будь-яких українських контрнаступальних дій, і відчайдушні заяви Пригожина вказують на те, що МО РФ, швидше за все, саме так і робить".

Російська окупаційна влада оголосила про примусове переміщення 70 000 цивільних осіб в окупованій Запорізькій області в глибокий тил під виглядом евакуації. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький і заступник голови Андрій Козенко оголосили 5 травня, що російська влада проведе часткову евакуацію 70 000 українських цивільних осіб.

Експерти підсумовують: розташування цих населених пунктів так далеко від нинішньої лінії фронту свідчить про те, що російські війська планують провести контрольований бойовий відхід зі своїх нинішніх позицій на підготовлену лінію оборони, а не намагаються утримати нинішню лінію зіткнення в разі можливого українського контрнаступу.

Основні висновки ISW за 5 травня: