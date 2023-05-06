Генштаб: У Старобільську українців без паспорта РФ виселяють і відправляють на фільтрацію

У Старобільську на Луганщині за відмову від російського паспорта українців виселяють із власних помешкань і відправляють до фільтраційних пунктів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти у місті Старобільськ (Луганської області – ред.) примусово виселяють із власних осель".

У штабі зазначають, що зазвичай, у помешкання приходять не більше двох разів. На третій раз людей і їхні речі силоміць викидають на вулицю.

Окупантів не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти.