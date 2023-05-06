Зеленський зустрівся з делегацією Венеційської комісії: що обговорили

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю провів зустріч із делегацією Європейської комісії "За демократію через право", відомою як Венеційська комісія, що перебувала в Україні з візитом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський обговорив із експертами "Венеційки" насамперед реформу Конституційного Суду стосовно процедур відбору кандидатур на посаду судді.

"Ми цілком свідомі великої відповідальності, що лежить на нас, за проведення чесного й прозорого конкурсу. Цього очікує й вимагає український народ" , – заявив голова держави на зустрічі.

Також сторони обговорили закони про деолігархізацію та національні меншини, за підсумками чого Зеленський підтвердив подальшу співпрацю України та Венеційської комісії "для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів".

Раніше представники "Венеційки" провели зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком і віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Стефанішина раніше заявляла, що після візиту в Україну експерти Ради Європи підготують новий висновок щодо законопроєкту про Конституційний Суд України, і парламент ухвалить його до кінця травня.