Генштаб: В Україні знищено ще понад півтисячі окупантів

Генштаб: В Україні знищено ще понад півтисячі окупантів
Фото: Генштаб

За добу 5 травня українські захисники знищили 560 росіян, 7 танків, 14 артсистем, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3717 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
  • артилерійських систем – 2992 (+14) од,
  • РСЗВ – 552 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 375 (+2).

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics