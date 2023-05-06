Беларускі Гаюн: Білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною

Білорусь провела чергову ротацію військ, які перебувають біля кордону з Україною. Попередню ротацію було зафіксовано у лютому 2023 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Біля кордону з Україною знаходяться підрозділи 103 повітряно-десантної бригади Білорусі. Вони виконують завдання "з посилення охорони державного кордону".

Ротація, ймовірно, здійснювалася з 28 квітня до 3 травня. Моніторингова група встановила хронологію переміщень:

28 квітня у Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон з технікою. Ешелон рухався у південному напрямку.

було помічено ешелон з технікою. Ешелон рухався у південному напрямку. 3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону із технікою. Усього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80.

(Гомельський район) фіксувалося формування ешелону із технікою. Усього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80. 4 травня на станції Орша-Східна помічено ешелон із технікою. У складі: 5 пасажирських вагонів ( близько 270 осіб ), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.

помічено ешелон із технікою. У складі: 5 пасажирських вагонів ( ), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата. 5 травня у Вітебську помітили колону військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) та 2 бензовози.

колону військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) та 2 бензовози. 5 травня на станції Вітебськ проходило розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помічені вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

Попередню ротацію десантників провели у лютому цього року. Білоруські війська "охороняють" кордон із березня 2022 року.

"У середньому підрозділи ЗС РБ перебувають у прикордонних районах по 2-2,5 місяці, після чого відбувається їхня ротація" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що проведуть чергову перевірку бойової готовності армії.

Також прикордонники Білорусі запровадили прикордонний контроль на кордоні з Росією.