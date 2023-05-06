Міноборони запустило е-чергу на військово-лікарську комісію у п'яти містах

Проєкт запустили в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса, повідомляє Ділова столиця.

Міноборони запустило е-чергу на військово-лікарську комісію: військові тепер знатимуть точний час.

Після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час.

"Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти", розповідає заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Зараз проєкт запустили в тестовому режимі в таких містах: Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса, через те, що в цих містах наразі найбільше людей проходять ВЛК.

В майбутньому всі військово-лікарські комісії переведуть на роботу з електронним записом. Це відбудеться протягом травня.