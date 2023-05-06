Ташева: Деякі західні політики закликають Україну не звільняти Крим

Постійна представниця президента в АРК Таміла Ташева повідомила, що кілька західних політиків застерігають Україну щодо її планів про деокупацію Криму, адже це нібито може призвести до "ядерної війни", повідомляє Українська правда.

Про це заявила Ташева в інтерв'ю PAP.

Ташева розповідає, що, побоюючись російської відплати, деякі "політики, а не країни", закликають українську сторону відмовитися від планів повернення півострова.

"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його.

Я не думаю, що Росія застосує тактичну ядерну зброю, адже Путін розуміє, що це для нього точка неповернення і знищення всієї системи, яку він злочинно будував на окупованих територіях.

Ми звільнили Херсон пів року тому, і нічого не сталося, хоча, на думку Москви, це було так зване порушення територіальної цілісності Росії. Згідно з ядерною доктриною Путіна, вони повинні були негайно застосувати тактичну ядерну зброю".

Більше деталей: Постійна представниця не хоче розкривати імена політиків, на яких вона посилається.

За словами Ташевої, немає точної дати, коли ЗСУ звільнять півострів, але, уточнює, що, "напевно, найближчим часом".