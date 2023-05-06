170 сенаторам держави-агресорки повідомили про підозру: що їх чекає

Сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повідомляє Ділова столиця.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора 170 сенаторам ради федерації федеральних зборів РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України), за інформацією пресслужби силовиків.

За даними слідства, бувши представниками влади, підозрювані взяли участь у засіданні ради федерації і підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і так званими "Донецькою та Луганською народними республіками", а також звернення президента РФ про використання збройних сил за межами Росії.

У жовтні 2022 року вони взяли участь у відкритому голосуванні щодо ратифікації договорів між РФ та псевдореспубліками, а також окупованими Запорізькою та Херсонською областями про прийняття їх до РФ та утворення у складі російської федерації нових "суб’єктів", а також відповідних федеральних конституційних законів.

"У такий спосіб сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил РФ у веденні агресивної війни" , — кажуть в СБУ.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.