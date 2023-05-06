В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий

В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії жаліються на обстріли. Є постраждалий, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий" , - пише губернатор.

За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці.

Як відзначає російський Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів.

"Є влучання по школі. Попередньо, постраждала одна людина" , - додає видання.

Нагадаємо, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Також нещодавно в регіоні виявили третю по рахунку авіабомбу. 500-кілограмовий снаряд пролежав під землею протягом тижня.