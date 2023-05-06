В Бєлгородській області Росії жаліються на обстріли, є постраждалий
В місті Шебекіно Бєлгородської області Росії жаліються на обстріли. Є постраждалий, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegam-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"Наразі триває обстріл міста Шебекіно. Почалося смс-оповіщення про необхідність сховатися в безпечному місці. За попередньою інформацією, є один постраждалий", - пише губернатор.
За словами Гладкова, оперативні служби наразі працюють на місці.
Як відзначає російський Mash, цивільні повідомляють про десятки прильотів.
"Є влучання по школі. Попередньо, постраждала одна людина", - додає видання.
Нагадаємо, що минулого разу, внаслідок обстрілу Бєлгородської області, були пошкоджені будинки та лінії електропередач.
Також нещодавно в регіоні виявили третю по рахунку авіабомбу. 500-кілограмовий снаряд пролежав під землею протягом тижня.