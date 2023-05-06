Міненергетики: Унаслідок обстрілів без світла залишилась частина споживачів у семи областях

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено мережеву інфраструктуру у семи областях, зокрема через нічний авіаудар по Сумщині без світла залишились понад 1,5 тисячі споживачів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики в Facebook.

"Окупанти не припиняють нищити енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, через нічний авіаудар по Сумщині зафіксовані пошкодження розподільних мереж, без світла - понад 1,5 тисячі споживачів" , – йдеться в повідомленні.

Також через обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів

Крім того, частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях також залишаються без світла.

Додається, що роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація.