Шмигаль у Лондоні провів переговори з президенткою Єврокомісії
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває в Лондоні на коронації Чарльза ІІІ, провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.
Про це Шмигаль повідомив у Facebook.
Голова українського уряду повідомив, що подякував очільниці Єврокомісії за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні.
"Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею. Маємо знайти спільні рішення для подолання цього виклику та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна", – зазначив Шмигаль, додавши, що розраховує на подальшу тісну координацію з Єврокомісією.
Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з прем’єром України потреби у відбудові на тлі відповідної конференції, яка має відбутись у червні в Лондоні.
Напередодні Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
Перевізники-протестувальники з польського боку вимагають відновлення дозвільної системи для українських перевізників. Крім того, вони вимагають заборонити в'їзд білоруських і російських напівпричепів. Акція протесту зареєстрована до 3 червня.